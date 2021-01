Wieso fehlt ein „Thema“-Beitrag in der ORF-TVthek?

(c) Screenshot

Der Beitrag zu den Zuständen im Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos ist in der TVthek nicht zu finden. Dem ORF zufolge hat das lizenzrechtliche Gründe. Die Bilder wurden von Flüchtlingen selbst aufgenommen.

Ein „Thema“-Beitrag in der ORF-TVthek mit dem Titel „Hilfe für Menschen in Kara Tepe“ ist in der ORF-TVthek nicht abrufbar. Über die Gründe wird auf Twitter spekuliert. Es geht um Lizenzrechte, wie der Öffentlich-Rechtliche der „Presse“ mitteilte.

Weil Journalisten in das Lager nicht hinein dürfen, wurden die gezeigten Bilder von Flüchtlingen selbst aufgenommen. Sie sind schockierend: Überall im Lager Kara Tepe ist demnach Matsch, Babys leiden an Krätze und es gibt keine medizinische Behandlung oder Hilfe vor Ort. Es gebe 20 Duschen für tausende Menschen und kaum fließendes Wasser.

Im ORF heißt es, man kläre gerade, welche Stellen in dem Beitrag genau von lizenzrechtlichen Fragen betroffen sind. Der Beitrag würde dann allenfalls mit Schwärzungen online gestellt werden.

Solche Fälle von Schwärzungen sind in der TVthek selten, kommen aber vor – etwa bei der satirischen Talksendung „Willkommen Österreich“. Bei der Vorstellung der Gäste von „Apotheker Edlinger“ war online etwa stets der Ton zu hören war, nicht aber das Bild zu sehen.

>> ORF-TVthek

(Red.)