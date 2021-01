Das „Nie wieder!“ darf nicht zum hohlen Pathos verkommen

Vor 76 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Einige Monate später versank der Traum vom Endsieg einer antisemitischen Welt in den Trümmern der Reichshauptstadt. 1945 bedeutet eine Zäsur, nicht aber das Ende des Antisemitismus.

Am 25. 11. 1944 befreite die US-Army das erste Konzentrationslager im Westen des Deutschen Reichs: Natzweiler-Struthof. Rasch erfuhr die Weltöffentlichkeit vom vorgefundenen Grauen. Dazu gehörten vor allem Medizinverbrechen. Die SS-Wissenschaftseinrichtung Ahnenerbe hatte Versuche an Häftlingen in der Krankenstation des Lagers organisiert, unter anderem mit Kampfstoffen. Die Welt erfuhr auch, dass rund 20.000 Menschen den Tod bei der mörderischen Arbeit im Steinbruch und im Lageralltag gefunden hatten. Nun war für jedermann auf Fotos zu sehen, wozu das Regime fähig war.