Der Künstler Jonas Never malt in Kalifornien ein Wandgemälde von Senator Bernie Sanders.

Nachfrage nach Wollhandschuhen, Charity-Auktion, Strick-Anleitungen: Bernie Sanders hat mit seinem Outfit bei der Amtseinführung von Joe Biden offenbar einen neuen Modetrend gesetzt.

Als Accessoire auf Hunderten von Internet-Memes, die kreiert, gepostet, und geteilt wurden, gingen Bernie Sanders gemusterte Fäustlinge um die Welt. Zu sehen ist der 78-jährige Senator mit verschränkten Armen, Mundschutz und dickem Wintermantel bei der Inauguration des neuen US-Präsidenten Joe Biden vergangene Woche in Washington. Sein Auftritt brachten ihm die Beschreibung „grumpy chic“ ein, so viel wie „miesepetriger Stil“, und sorgte bei der Herstellerin der Handschuhe, einer Lehrerin aus Vermont, für eine überraschend hohe Nachfrage.

Die Hobby-Strickerin Jen Ellis versorgt Sanders bereits seit einigen Jahren mit Handschuhen. Zum Zeitpunkt der Amtsübergabe stand sie im Klassenzimmer, erzählt sie gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, als sie plötzlich von allen Seiten dieselbe Nachricht erhielt: „Bernie Sanders trägt deine Fäustlinge!"

Nämlich die unverkennbaren braun-beige-weiß gemusterten Wollhandschuhe, die jetzt offenbar alle haben wollen. Über tausend Nachrichten sollen sie erreicht haben, in denen großes Interesse am Modell bekundet wurde. „Vielen Dank für das Interesse an Bernies Fäustlingen! Es war wirklich ein erstaunlicher und historischer Tag! Ich bin so geschmeichelt, dass Bernie sie zur Inauguration trug. Leider habe ich keine Fäustlinge mehr zum Verkauf“, schreibt Ellis auf Twitter.

Und verweist auf den Online-Shop für Secondhand-Mode Etsy, wo es viele andere handwerklich begabte Menschen gebe, die genauso schöne Modelle herstellten. Das Original selbst soll aus wiederverwendeten Wollpullovern und recyceltem Kunststoff (aus wiederverwerteten Plastikflaschen) hergestellt worden sein. Ein paar Tage später schreibt Ellis auf Twitter, sie werde nun doch ein paar weitere Paare produzieren und sie für einen guten Zweck versteigern.

Bernie Sanders hätte sie angerufen und ihr mitgeteilt, dass die Fäustlinge bereits „eine enorme Menge Geld für Wohltätigkeitsorganisationen in Vermont eingebracht haben“, teilt sie einen Tag darauf mit.

In der Zwischenzeit erobern zahlreiche Strickanleitungen und DIY-Anleitungen nach Vorbild von Sanders Fäustlingen, den „Bernies Mittens“, das Internet. „Wie stellt man Bernies Handschuhe selbst her?“, wird etwa Kate Atherley, Autorin von „Handschuhe selber stricken leicht gemacht“ vom „Guardian“ gefragt.

Dazu gibt es Strickmuster zum Download, Postings, die Menschen beim Stricken zeigen, Fotos vom Ergebnis - und den kleinen gehäkelten Bernie Sanders inklusive.

(bsch)