Wie BVT-Beamte Staatsgeheimnisse zu Geld machten

(c) Clemens Fabry, Presse

Zwei Ex-BVT-Beamte sollen geheime Informationen weitergegeben haben. Das Datenleck zieht sich über Jahre. Einer der beiden dürfte auch österreichische Politiker mehrerer Parteien mit Infos versorgt haben.

Österreich könnte die vergangenen Jahre ein Datenleck dramatischen Ausmaßes gehabt haben. Berge an geheimen Informationen und Staatsgeheimnissen sollen an andere Geheimdienste, im Speziellen Russland, gewandert sein. Auch der Ex-Zahlungsdienstleister Wirecard soll von der Indiskretion von zwei ehemaligen BVT-Mitarbeitern profitiert haben. Dafür soll einiges an Geld geflossen sein. Aber auch die heimische Politik soll sich dieser Informanten bedient haben - das zeigen Details aus den Ermittlungsakten, die der „Presse“ vorliegen.