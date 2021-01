Wenn Brot auf Müsli trifft, entsteht "Brüsli". Wie ein Wiener Start-up in Zusammenarbeit mit Bäckereien Brot vom Vortag zu Knuspermüsli veredelt.

Die Idee kam ihnen beim Spielen. Oder besser gesagt: dem Sohnemann. Es ging darum, Lebensmittel und ihre Inhaltsstoffe besser kennenzulernen. Der Fünfjährige wollte seinen Eltern weismachen: "Müsli besteht aus Brot." So etwas gebe es nicht, antworteten sie ihm damals. Heute könnten sie ihm eine andere Antwort geben, denn heute veredeln Sarah Lechner und Michael Berger mit ihrem Start-up übrig gebliebenes Brot zu knusprigen Müsli-Mischungen. Denn die Idee des Kindes ließ ihnen keine Ruhe. "Sie machte einfach Sinn", erzählen sie. Im Hinterkopf hatten sie nämlich schon länger die Zahlen rund um Lebensmittel, "und wie wir in Österreich damit umgehen". Dass ganz Graz mit der Menge an Brot versorgt werden könnte, die in Wien täglich weggeworfen wird, zum Beispiel. Oder dass die Wiener im Jahr pro Kopf rund 40 Kilogramm Lebensmittel entsorgen, die eigentlich noch genießbar sind.