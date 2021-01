Doppelsitzer Steu/Koller: Zwei Gegenpole im Eiskanal

Thomas Steu bringt Gelassenheit, Lorenz Koller Anspannung. Als Gesamtweltcupsieger fahren sie zur WM. Über Spitzensport mit Schrauben im Bein, Einschlafprobleme und Peking 2022.

Wien. Wer mit bis zu 130 km/h durch den Eiskanal rast, geschützt nur durch einen Helm, braucht viel Mut. Und gute Risikokalkulation. Gepaart mit ausgetüfteltem Material ergibt das die schnellsten Rodler, und im Doppelsitzer heißen sie in dieser Saison Thomas Steu und Lorenz Koller. Das Duo aus Vorarlberg und Tirol hat sich am Sonntag in Innsbruck-Igls vorzeitig den Gesamtweltcup gesichert und damit die achtjährige Dominanz der deutschen Konkurrenz durchbrochen.