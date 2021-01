Umleitung auf der Balkanroute

Flucht in die EU

Im Flüchtlingscamp Lipa in Bosnien müssen Menschen im Schnee campieren. Immer mehr Migranten wählen den Weg über Albanien.

Der erhoffte Aufbruch in ein neues Leben in Italien endete für die Schiffbrüchigen im albanischen Krankenhaus. Stark unterkühlt und dennoch mit Verbrennungen wurden 55 Geflüchtete aus Syrien, Iran und Ägypten von der Küstenwache Anfang Jänner unweit der Hafenstadt Vlora aus ihrem sinkenden Schlauchboot gerettet. Starker Wellengang und Wind hatten die Luftkammern des drei Stunden lang in der Mündung des Flusses Vjosa treibenden Boots schwer beschädigt. Gleichzeitig wurden die hilflosen Passagiere mit glutheißem Benzin aus dem defekten Motor bespritzt. Die Schlepper hatten ihnen vorab eine nächtliche Jacht-Passage über die Adria versprochen: Laut albanischen Medien zahlten die Passagiere für die fatale Schlauchbootfahrt zwischen 2000 und 4000 Dollar pro Person. Zusammen mit seinen beiden Schwestern und dem siebenjährigen Neffen hatte der Syrer Jilal M. die lebensgefährliche Überfahrt gewagt. Sein Bruder habe das Geld bezahlt. „Ich weiß nicht, wie viel“, berichtete er niedergeschlagen nach seiner Rettung. „Wir wollten nach Italien, nach Europa, wohin auch immer.“