Die Corona-Vandalen von Rotterdam

Die gewaltsamen Proteste gegen die Coronamaßnahmen der niederländischen Regierung reißen nicht ab. Unter den Demonstranten sind viele Rechtsextreme, die sich als „Kämpfer gegen das System“ sehen.

In der dritten Nacht in Folge kam es in vielen niederländischen Städten zu heftigen gewaltsamen Protesten gegen die seit dem vergangenen Samstag geltende Ausgangssperre zur Bekämpfung der Coronapandemie. Die Ausgangssperre gilt von 21 Uhr bis 4.30 Uhr und soll bis zum 10. Februar andauern.



Zentren der Randale in der Nacht von Montag auf Dienstag waren die beiden Städte Rotterdam und Enschede. Es flogen wieder Feuerwerkskörper, Molotow-Cocktails und Pflastersteine. Läden wurden geplündert, Brände gelegt, die Polizei angegriffen. Auch ein Krankenhaus in Enschede sollte gestürmt werden, was die Polizei jedoch verhindern konnte.