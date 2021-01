Roms ewiger Kreislauf

Italien ist wieder einmal im Krisenmodus. Nichts Neues unter der Sonne in der ewigen Stadt.

Regierungen in Rom kommen und gehen wie die Jahreszeiten und die Gezeiten, und zumeist halten sie sich strikt an den Urlaubskalender. Nur die letzte Krise brach zu Ferragosto aus, mitten in den Ferien, als das ganze Land im Meer plantschte und sich in der Sonne aalte. Jetzt, da Weihnachten, Silvester und Epifania vorbei und die Geschenke verteilt sind, schaltet Italien in den erprobten „Crisi“-Modus. Corona hin, Corona her: Es war an der Zeit.

Der Premier reichte beim Präsidenten auf dem Quirinal seinen Rücktritt ein – ein Ritual, wie es die Republik 66 Mal in der Nachkriegszeit durchlitten hat. Mit 16 Monaten war die Regierung Conte II sogar überdurchschnittlich lang im Amt. Wie seine meist recht betagten Vorgänger behandelt Staatschef Sergio Mattarella die delikate Angelegenheit mit der Gelassenheit und Grandezza eines Staatsnotars – wie ein Senator im antiken Rom, der die Intrigen eines Renzi, Salvini oder Berlusconi tausendmal durchschaut hat.

Nichts Neues unter der Sonne also in der ewigen Stadt? Der Ätna speit Feuer, Pompeji gibt hin und wieder Schätze frei und Gina „Nazionale“ Lollobrigida avanciert im reifen Alter von 93 Jahren zum Poster-Girl der Impfkampagne. Unverwüstliches Italien! Was spielt es für eine Rolle, wer in Rom gerade schaltet und waltet – und sei es die bunte Allianz einer Regierung Conte III.