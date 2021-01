Der ORF setzt auf Comedy: Andreas Vitásek therapiert in „Familiensache“ Katrin Lux und Robert Stadlober – nach israelischem Vorbild.

Normalerweise hieße so etwas Set-Termin. So nehmen Katrin Lux, Robert Stadlober und Andreas Vitásek, frisch für die Arbeit getestet („im Hals, angenehmer als in der Nase“) irgendwo in einem Kammerl in den Interspotstudios vor einem Computer Platz. Zum Zoom-Gespräch.