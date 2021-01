Wie der Iran Biden zum Ende der Sanktionen zwingen will

Teheran droht mit einer Einschränkung der kurzfristigen IAEA-Inspektionen.

Nur eine Woche nach der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden versucht der Iran, Druck auf die neue Regierung in Washington auszuüben. So will das Regime in Teheran eine Aufhebung der US-Wirtschaftssanktionen erreichen. Konkret geht es um kurzfristige Inspektionen der iranischen Nuklearanlagen durch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA, die der Iran im Zuge des Atom-Abkommens von 2015 zugesagt hatte. Teheran droht nun damit, diese Zusage demnächst zurückzuziehen.

Erste Schritte zur Einschränkung der Inspektionen würden in der ersten Woche des iranischen Monats Esfand – der am 19. Februar beginnt – gesetzt, kündigte Regierungssprecher Ali Rabiei am Dienstag an. „Unser Gesetz ist in Bezug auf dieses Thema sehr klar“, sagte der Sprecher auf einer Pressekonferenz. „Das heißt aber nicht, dass der Iran andere Inspektionen durch die Internationale Atomenergiebehörde einstellen wird.“

Frankreich warnt vor „Provokationen“

Der bisherige US-Präsident Donald Trump war aus dem in Wien vereinbarten Atom-Deal mit Teheran 2018 einseitig ausgestiegen, der eine Einschränkung der iranischen Nuklear-Aktivitäten im Austausch für eine schrittweise Aufhebung von Wirtschaftssanktionen vorsieht. Trump hatte neue Sanktionen verhängt; Teheran hatte sich nach und nach aus dem Abkommen zurückgezogen.

Biden hat bereits angekündigt, dem Atom-Deal wieder beitreten zu wollen – sofern sich Teheran strikt an seine Verpflichtungen hält. Die Ankündigungen aus Teheran werden zu einem Test für seine Administration. Frankreich rief Teheran dazu auf, „Provokationen“ zu beenden. Russland und der Iran plädierten für die „Rettung des Atomabkommens“. (ag./raa)