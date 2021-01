Soulsängerin Celeste: Komplizierte Liebe, sinnliche Beats

Celeste reiht sich mit ihrem Debütalbum „Not Your Muse“ locker in den langen Reigen britischer Soulstars à la Amy Winehouse. Ein seriöser Kandidat für die Platte des Jahres 2021.

Das erste Lied eines Albums ist stets von besonderer Wichtigkeit. Es gibt die Stimmung vor. Im Falle des Debütalbums der britischen Soulsängerin Celeste heißt es „Ideal Woman“ und ist eine Meditation über Erwartungshaltungen in Beziehungen. Gebrochene und erfüllte. Allein schon die Ruhe, die dieses Lied ausstrahlt, hebt die Liedersammlung „Not Your Muse“ aus dem Meer an beliebigen Veröffentlichungen. Karge Gitarrenklänge, dahinter ein bisschen Keyboardzischeln, mehr braucht Celestes zart belegte Stimme nicht, ein Organ, wie es auch im popmusikverwöhnten Großbritannien nur alle paar Jahre hervortritt.