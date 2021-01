Jakob Prandtauer: Alles über den Baumeister Gottes

Fast 25 Jahre hat die Kunsthistorikerin Huberta Weigl an zwei prächtigen Bänden gearbeitet, jetzt kommt diese erste umfassende Monografie über den Barockbaumeister Jakob Prandtauer heraus. Sein Hauptwerk ist das Stift Melk.

Huberta Weigl ist eine eher untypische (österreichische) Kunsthistorikerin, vor allem als Barockspezialistin. Sie kommuniziert nicht nur gerne, sie kann das auch und tut es offensiv in ziemlich allen alten und neuen Medien. Was damit zusammenhängen kann, dass sie auch Betriebswirtschaft studiert hat, mit Schwerpunkt auf Marketing, Werbung und Marktforschung. Das parallele Kunstgeschichtestudium führte sie allerdings tiefer, in die Lehre – Weigl wurde langjährige Assistentin des Wiener Grandseigneurs der Barockarchitektur, Hellmut Lorenz.