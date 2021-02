Sollen wir im Winter Vitamin D supplementieren?

Drucken



Die primäre Quelle für Vitamin D ist die Sonne. Wie steht es im Winter um die Vitamin D-Werte?

Kaum ein Nährstoff lässt die Wogen so hochgehen wie Vitamin D. Was steckt dahinter? Und welche Rolle wird ihm neuerdings im Kampf gegen das Coronavirus zugeschrieben?

"Es hilft gegen die Winterdepression", "es heilt Krebs" und neuerdings auch: "es schützt vor Corona". Die Liste an Versprechen, die dem Vitamin D zugeschrieben werden, und dadurch auch jene der Gründe, warum wir es supplementieren sollten, ist lange. Die Liste an Argumenten, die diese Versprechen zunichte machen, ist aber nicht unbedingt kürzer: "Alles Unsinn", "geschicktes Marketing" oder "nicht nötig, ein gesunder Mensch produziert ausreichend Vitamin D selbst", ist da zu lesen.



Weshalb wird über einen Nährstoff, der - so viel sei schon vorab verraten - tatsächlich sehr wichtig für den Menschen ist, so kontrovers diskutiert? Und wie sieht es im Winter tatsächlich mit unserem Vitamin D-Spiegel aus, wenn die wichtigste Quelle dafür, nämlich das Sonnenlicht, nicht ausreichend konsumiert werden kann? Sollten wir dann Vitamin D extern zuführen?