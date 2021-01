Wintersalat mit Radicchio

Diese Brioche gehört zur Grundausstattung der Frühstücksküche im Gourmethotel und Restaurant Rote Wand in Lech.

Zutaten (für 4 Portionen):

2 Blutorangen

6 EL Olivenöl extra vergine

1 TL Honig

3 ELweißer Balsamicoessig oder Weißweinessig

feines Meersalz

roter Kampot-Pfeffer oder schwarzer Pfeffer aus der Mühle

verschiedene Bittersalate (Radicchio tardivo, Radicchio Castelfranco, Radicchio Rosa di Simone, Cicorino rosso, Frisée)

1 Handvoll Pistazien

Zubereitung:

Die Orangenschale mit dem weißen Albedo (der Innenschicht) herunterschneiden, an der Schale vorhandenes Fruchtfleisch in eine Salatschüssel auspressen. Die Filets mit einem scharfen Messer herauslösen, den Saft ebenfalls in der Salatschüssel auffangen. Das Olivenöl mit dem Orangensaft, dem Honig und dem Condimento kräftig mit einem Schneebesen zu einer dickflüssigen Vinaigrette emulgieren, dann salzen und pfeffern. Den Salat und die Orangenfilets auf Teller verteilen, mit der Vinaigrette beträufeln und mit den gehackten Pistazien bestreuen.

Der italienische Koch Claudio Del Principe widmet sich in seinem neuen Buch den Erträgen seines Gartens (dafür steht auch das italienische „Orto“) und präsentiert mediterrane Gemüsegerichte. „all’orto“, 35 Euro, AT Verlag.