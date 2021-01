„ZiB 2“: Peter Kaisers Gespür für die Corona-Maßnahmen

(c) Screenshot

Pter Kaiser will die Folgewirkungen „und dass was die Menschen täglich betrifft“ untersucht wissen

Der Kärntner Landeshauptmann wünscht sich mehr Sozialwissenschaftler und Psychologen in den Corona-Krisenstäben. Bei Martin Thür betonte er seine Nähe zur Bevölkerung.

Viele Zahlen begleiten die Corona-Krise: die Zahl der Infektionen, der Intensivpatienten, der Genesenen, die der Impfungen, die Inzidenz, die Zahl der Toten. Die Gefühle in der Krise lassen sich weniger eindeutig bemessen. Auch, wenn es Umfragen gibt. In der „ZiB 2“ am Dienstagabend zitierte der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser eine solche: Die Bereitschaft der Menschen, die Lockdown-Maßnahmen mitzutragen, sei von über 70 Prozent im ersten auf „deutlich unter 20 Prozent“ beim jetzigen dritten gesunken, sagte er (aber nicht, um welche Umfrage es sich genau handelt). Die Politik müsse aufpassen, sich „nicht von der Lebenspraxis der Menschen“ zu entfernen. Kaiser, gewohnt solide, betonte seine Nähe zur Bevölkerung: Er spüre, wie sehr etwa die Impf-Verzögerungen schmerzen würden.