Aufregung um Abschiebung einer Musterschülerin

Der Asylbescheid der Mutter war negativ, den Kindern zuliebe müsste die Situation laut Rechtsanwalt aber neu eingeschätzt werden.

Die geplante Abschiebung einer 12-jährigen Schülerin vom Gymnasium Stubenbastei nach Georgien sorgt seit Dienstag für Aufregung in den Sozialen Medien. Nachdem das Mädchen am Montag samt Mutter und Schwester in Schubhaft gebracht wurde, haben ihre Mitschüler eine Petition initiiert, die innerhalb von 24 Stunden über 14.000 Unterschriften erreichte. Hoffnung auf Erfolg gibt es aber kaum.