EU-Luftfahrtbehörde erklärt Boeing 737 Max für sicher

Flugzeugbauer Boeing hat im Vorjahr fast 12 Milliarden Dollar Verlust eingeflogen. Mit ein Grund war das Flugverbot für den einstigen Verkaufsschlager 737 Max.

Die Corona-Pandemie und das Flugverbot für den einstigen Verkaufsschlager Boeing 737 Max haben den US-Flugzeugbauer Boeing tief in die roten Zahlen gerissen. Der Nettoverlust lag im abgelaufenen Jahr bei 11,9 (2019: 0,6) Milliarden Dollar, wie Boeing mitteilte. Der Umsatz brach um 24 Prozent auf 58,2 Milliarden Dollar ein. Boeing verschob wegen der prekären Lage den Start seines Langstreckenflugzeugs 777X auf Ende 2023. Für die Verzögerung des 777X-Programms allein verbuchte Boeing im vierten Quartal eine Rückstellung von 6,5 Milliarden Dollar.

Die Boeing 737 Max darf wie erwartet auch in Europa bald wieder fliegen. Die EU-Luftsicherheitsbehörde EASA gab am Mittwoch grünes Licht für den Flugzeugtyp des Airbus-Rivalen Boeing, der vor knapp zwei Jahren nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten aus dem Verkehr gezogen worden war. Bevor die 737 Max tatsächlich wieder zu Passagierflügen abheben darf, müssen allerdings noch die Piloten geschult werden, teilte die EASA in Köln mit. Das könne - auch wegen der Corona-Pandemie - noch einige Zeit dauern. Die US-Luftsicherheitsbehörde FAA hatte das Flugverbot für die Boeing 737 MAX noch im alten Jahr wieder aufgehoben. Die EASA betonte, sie habe völlig unabhängig von den Amerikanern untersucht und entschieden.

"Wir haben jegliches Vertrauen, dass das Flugzeug sicher ist, was die Voraussetzung für unsere Genehmigung ist", sagte EASA-Chef Patrick Ky. "Wir haben schwierige Fragen gestellt, bis wir Antworten bekommen haben, und Lösungen eingefordert, die unsere Sicherheitsanforderungen erfüllten." Doch der Prozess sei damit noch nicht beendet. Ky sprach von "einem Meilenstein auf einem langen Weg". Boeing habe zugesichert, die 737 MAX mittelfristig weiter zu verbessern.

Als Grund für die beiden Abstürze war ein Steuerungssystem ausgemacht worden, das den Piloten die Arbeit erleichtern sollte. Wenn ein Sensor ausfiel, drückte das System aber die Nase des Flugzeugs nach unten, bis die Piloten die Kontrolle verloren.

(Reuters)