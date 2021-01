Italien: Arzt soll Covid-Patienten getötet haben – für freie Betten

Ein Arzt soll im März in einem Krankenhaus in der Lombardei zwei Patienten getötet haben, um Kapazitäten zu schaffen. Er steht unter Hausarrest.

Im März 2020 fegte die Corona-Pandemie wie ein Tsunami über Italien. Besonders hart getroffen wurde die norditalienische Lombardei, in der schon bald kein Krankenhausbett mehr frei war. Nun, fast ein Jahr später, werden schwere Vorwürfe gegen einen Arzt laut: Hat er Patienten absichtlich getötet, um an ein freies Bett zu kommen?

Der Beschuldigte, Carlo M., arbeitete in der Notaufnahme eines Krankenhauses nahe der Stadt Brescia in der Lombardei. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den Kranken im vorsätzlich ein Medikament verabreicht zu haben, das zum Tod der Patienten geführt habe. Sie waren 61 und 80 Jahre alt. Medienberichten zufolge wollte der Arzt mit seiner Aktion freie Kapazitäten schaffen. Am Montag stellte die Polizei Carlo M., der seine Unschuld beteuert, unter Hausarrest. Er soll am Freitag verhört werden. Es bestehe Tatwiederholungsgefahr, hieß es von den Behörden. Das Krankenhaus hat den Arzt mittlerweile vom Dienst suspendiert.

Die Ermittlungen starteten im Mai nach einem anonymen Hinweis. Zwei Leichen, bei denen es nach einer plötzlichen Verschlechterung der Symptome zum Tod kam, wurden daraufhin exhumiert. Bei der Autopsie wurde ein Medikament nachgewiesen, das üblicherweise bei Intubations- und Sedierungsverfahren verwendet wird und bei falscher Anwendung zum Tod führen kann. In den medizinischen Unterlagen der Verstorbenen wurde die Verabreichung des Arzneimittels nicht verzeichnet.

Chat des Pflegepersonals

Den Verdacht erhärtet ein Whatsapp-Chat des Pflegepersonals: „Hat er auch euch gefragt, ob ihr die Medikamente ohne Intubation verabreicht? Ich töte doch keine anderen Menschen, um ein Bett frei zu machen“, schrieb jemand. Und ein anderer: „Das ist verrückt“. Zudem gibt es Vorwürfe, dass der Arzt versucht habe, Mitarbeiter zu Falschaussagen zu überreden. Allerdings stellen sich auch Kollegen hinter den Carlo M.: „Er hat wie ein Verrückter gearbeitet. Warum hätte er jemanden umbringen wollen?“, sagte ein Arzt gegenüber der Tageszeitung „Corriere Della Sera“.

Wie sich die Kollegen dann den Vorfall erklären? Entweder habe Carlo M. versucht, Patienten, die im Sterben lagen, durch die Gabe der Medikamente einen ruhigeren und schnelleren Tod zu ermöglichen. Oder aber, er habe eigentlich eine künstliche Beatmung durchführen wollen – die Patienten seien jedoch schon vorher verstorben.

(sk/Ag.)