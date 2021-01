Ungewohnter Pragmatismus zwischen Moskau und Washington

US-Präsident Joe Biden am Dienstag in Washington

Die Einigung über die Verlängerung des New-Start-Vertrags bedeutet kein „Reset“ der Beziehungen. Aber sie zeigt, dass Lösungen möglich sind.

Wenn der Kreml ein Problem lösen will, dann geht das schnell. Am Mittwoch sprach sich die Staats-Duma einstimmig für eine fünfjährige Verlängerung des New-Start-Abkommens aus. Auch die Senatoren im Föderationsrat billigten wenig später die Vorlage. Nun muss nur noch Präsident Wladimir Putin das Dokument zeitgerecht unterzeichnen, bevor der derzeit geltende Abrüstungsvertrag am 5. Februar ausläuft. Es besteht keinen Zweifel, dass er das tun wird.