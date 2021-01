„Die Einheit des Vereinigten Königreichs ist in Gefahr“

Die Historikerin Helene von Bismarck sieht die Kräfte, die zum Brexit geführt haben, auch nach dem EU-Austritt in Großbritannien keineswegs erschöpft.

Die Presse: Sie haben die These aufgestellt, dass der britische Populismus eine Methode und keine Ideologie sei und sich daher mit dem Brexit auch nicht erschöpfen werde. Was erwarten Sie nun nach vollzogenem EU-Austritt?



Helene von Bismarck: Der Populismus in Großbritannien ist eine Methode, wie man Politik macht und seine Ziele erreicht. Er hat drei wesentliche Elemente: die Schaffung von Feindbildern, die Emotionalisierung und die Simplifizierung. Man kreiert innere und äußere Feindbilder. Letzteres war in jüngster Vergangenheit die böse EU. Nach dem Brexit ist die Frage, wie lang das noch greift.



Wohin wird sich der britische Populismus nun wenden?