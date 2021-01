EU droht AstraZeneca: „Britischer Impfstoff ist Teil unseres Vertrags“

In ganz Europa (im Bild die zur Impfambulanz umfunktionierte Messehalle in Belgrad) laufen die Vorbereitungen für Massenimpfungen auf Hochtouren. Ob überall genug Vakzine zur Verfügung stehen werden, ist noch nicht klar.

Brüssel fordert, dass der säumige Pharmakonzern in Großbritannien hergestellte Vakzine nach Europa liefert. Ein Konflikt mit London wäre damit programmiert.

Brüssel. Im Streit um Lieferungen des Corona-Impfstoffs durch AstraZeneca ist keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil: Am gestrigen Mittwoch artete der Disput in einem Hickhack aus, nachdem AstraZeneca die Teilnahme an dem für Mittwochabend angesetzten Krisentreffen mit dem Corona-Steuerungskomitee der EU zunächst abgesagt, diese Absage anschließend wieder rückgängig gemacht hatte. Die Erfolgsaussichten des Treffens dürften aber enden wollend sein, nachdem offenbar nur ein einziger Repräsentant des britisch-schwedischen Pharmariesen mit EU-Vertretern reden wollte.