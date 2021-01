Lockdown bringt erneut Rezession im Quartal

Nach einer Stagnation im vierten Quartal 2020 wird die deutsche Volkswirtschaft durch den Lockdown im ersten Quartal wieder in eine Rezession fallen, sagen deutsche Ökonomen. In Österreich ist die Situation ähnlich. Das wöchentliche BIP liegt derzeit elf Prozent im Minus.

Berlin/Wien. Aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen und vor allem der Sorge wegen der infektiöseren britischen Mutante des Coronavirus verharren die meisten europäischen Länder derzeit in einem Lockdown. Ein Zustand, der sich auch auf die konjunkturelle Entwicklung auswirkt. So erklärte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Mittwoch, dass die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal in Österreichs wichtigstem Handelspartner um drei Prozent sinken werde. Die deutsche Bundesregierung verringerte daher ihre Erwartung für das Gesamtjahr von einem Plus von 4,4 Prozent auf einen Zuwachs von drei Prozent.

„Insbesondere im Dienstleistungsbereich sinkt die Wertschöpfung deutlich und liegt weit unter der des vergangenen Sommers“, sagt DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen. „Derzeit gehen wir davon aus, dass der harte Lockdown bis Ende Februar aufrechterhalten und dann allmählich aufgehoben wird – und das ist das optimistische Szenario.“ Der Ökonom betont dabei, dass vor der deutschen Wirtschaft ein „langer und steiniger Weg“ liege, bevor sie wieder wachsen könne. Bei den Industriebetrieben ist die Situation laut DIW besser als während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020. „Lieferketten scheinen bisher nicht so gravierend gestört, und die Exportnachfrage ist nicht eingebrochen.“ Die anhaltenden Einschränkungen dürften aber nach und nach auch die Industrie beeinträchtigen. Da sich inzwischen auch die Substanz bei vielen Firmen verschlechtert habe, erhöhe sich die Gefahr einer Insolvenzwelle – zumindest in den besonders betroffenen Branchen.

Die Erwartungen für Österreich sind bei den heimischen Wirtschaftsforschern ähnlich. Auch hier ist es vor allem der Dienstleistungsbereich (Tourismus), der Sorgen bereitet. Das Wifo prognostiziert derzeit ein Plus von 2,5 Prozent für 2021. Beim IHS liegt die jüngste Prognose bei 3,1 Prozent, der aktuelle Lockdown ist da aber noch nicht eingerechnet. Das Wachstum könnte sich dadurch auf etwa 1,7 Prozent verringert, hieß es zuletzt.

Eine Mrd. Verlust pro Woche

Gut abzulesen ist die Entwicklung auch am wöchentlichen Konjunkturindikator der Nationalbank. Demnach ist der Einbruch derzeit halb so stark wie im Frühjahr 2020. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum gibt es jedoch ein Minus von elf Prozent. Pro Woche bedeute das einen Wertschöpfungsverlust von knapp einer Milliarde Euro, so die OeNB.(jaz/Reuters)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2021)