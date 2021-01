China testet Joe Biden in der Taiwan-Straße

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Taiwanesischer Jagdbomber Typ F-CK-1 Ching-kuo vor dem Einsatz. • REUTERS

Unüblich große Aktionen der chinesischen Luftwaffe nahe Taiwan, dazu ein Marinemanöver, Kriegsschiffe der USA in der Region und schwere Probleme Chinas mit Nachbarstaaten: Es braut sich etwas zusammen.

Eine Woche nach Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden braut sich schon eine erste gröbere Krise mit China zusammen: Nach unüblich großen Operationen chinesischer Kampfflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungzone am Wochenende und Montag startete Peking am Mittwoch Manöver im Südchinesischen Meer. Sie folgen auf die Ankunft eines Flugzeugträgerverbandes um die USS Theodore Roosevelt dort am Samstag.