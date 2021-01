Bauchgefühl statt Corona-Test

FPÖ-Nationalratsabgeordnete Dagmar Belakowitsch hat einen Antigen-Test abgelehnt. Der Grund: Sie wisse selbst, ob sie gesund sei. Doch das eigene Bauchgefühl endet besser dort, wo die Sicherheit des anderen anfängt.

Eine Politikerin wird zu einer TV-Diskussionsrunde eingeladen. Und sagt ab, weil sie den vom Sender verlangten Corona-Schnelltest nicht machen will.

Man möchte meinen: Na und? Ist sie halt nicht dabei. Aber die Begründung, die die Nationalratsabgeordnete Dagmar Belakowitsch (FPÖ) selbst öffentlich gemacht hat und auch der Sender Puls4 auf Twitter kommentiert hat, macht stutzig.

Sie habe abgelehnt, „weil ich gesund bin“, schreibt die studierte Medizinerin und frühere Gesundheitssprecherin. Auf telefonische Nachfrage, woher sie das ganz sicher wisse, fragt Belakowitsch zurück: „Wissen Sie nicht, ob Sie gesund sind? Ich weiß es.“

Sonst wäre jede Ansteckung gemein

Was man allerdings auch weiß: Dieses Wissen ist ein Problem. Und zwar nicht, weil nicht prinzipiell etwas dran wäre am eigenen Bauchgefühl. Das Gemeine an Covid ist aber eben, dass man infiziert und auch ansteckend sein kann, ohne es zu wissen. Anders sind auch die hohen Infektionszahlen nicht zu erklären. Denn wüssten eh alle Betroffenen fix, dass sie ansteckend sind, stünde hinter jeder Neuinfektion Bösartigkeit.

Auch sonst führt die blaue „Ich bin mein eigenes Labor“-Haltung gedanklich in die Sackgasse. Wer will sich ernsthaft vorstellen, dass der Krankenpfleger, die Ärztin oder der Lehrer – vor allem wenn diese noch ungeimpft sind – sagen: Nein Danke, ich muss mich nicht testen lassen, denn ich weiß selbst, ob ich gesund bin. Würden Sie sich da als Patient, als Kollege sicher fühlen? Wohl eher nicht. Das eigene Bauchgefühl endet dort, wo die Sicherheit des anderen anfängt.

Ein Arzt für jedes TV-Studio?

Und auch Belakowitschs zweites Argument überzeugt nicht. Nämlich dass Antigen-Tests auch falsche Ergebnisse produzieren können und prinzipiell immer nur ein Arzt eine Diagnose stellen könne. Da möchte man kurz mit dem Stopp-Schild wacheln: Bitte langsam. Oder will die FPÖ jetzt gar einen Arzt vor jedes TV-Studio stellen?

Denn ja, es stimmt schon, die Tests sind nicht hundert Prozent perfekt und ersetzen nicht andere Schutzmaßnahmen. Aber sie tragen frei nach der "Schweizer-Käse-Theorie" von Tomas Pueyo, wonach jede Schicht Käse die Löcher in der vorigen abdeckt, ein Stück zum Schutz bei. Und sie ebnen damit auch den (langen) Weg zur Lockerung der Maßnahmen.

Warum ausgerechnet die FPÖ, die so gegen den Lockdown Sturm läuft, auch gegen die Instrumente des Aufsperrens anrennt, ist nicht ganz leicht zu verstehen. Sofern man halt nicht politisches Taktik und Kalkül unterstellt (wie an dieser Stelle schon geschehen: )

Einmal sinnvoll, einmal „Diktat"

Will also auch Belakowitsch bloß auffallen? Das Ziel wäre erreicht. Aber sie sagt, nein, sie handle aus Überzeugung.

Wobei diese auch nicht aus Beton ist. Denn für den Besuch im Altenheim, so räumt Belakowitsch ein, würde sie sehr wohl einen Antigen-Test machen. Denn da müsse man für den Schutz „alles“ tun. Warum der eine Nasenpiekser letztlich auch aus FPÖ-Sicht sinnvoll ist, der andere – nämlich jener für Gäste einer TV-Runde – unter „Corona-Diktat“ fällt?

Schwer zu sagen. Aber immerhin gut zu wissen, dass Dagmar Belakowitsch wenigstens für Alte eine Ausnahme vom Bauchgefühl macht.