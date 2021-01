Knackt Botticellis Jüngling den Auktionsrekord?

Das „Bildnis eines jungen Mannes mit einem Medaillon“ wird auf mindestens 80 Millionen Dollar geschätzt, könnte aber Klimts Adele-Poträt übertreffen.

Mit Spannung wird die Auktion eines seltenen Gemäldes des italienischen Renaissance-Malers Sandro Botticelli am Donnerstag erwartet. Bei Sotheby's in New York kommt das „Bildnis eines jungen Mannes mit einem Medaillon“ (Englisch: „Young Man Holding a Roundel“) unter den Hammer. Der Schätzwert für das zwischen 1470 und 1480 entstandene Porträt liegt bei 80 Millionen Dollar (etwa 70 Millionen Euro), aber es könnte noch weit mehr einbringen. Möglich ist sogar, dass das Gemälde für mehr als 100 Millionen Dollar verkauft wird.

Das hatte zuletzt das Gemälde „Meules" (auf Deutsch etwa: Heuschober) des französischen Impressionisten Claude Monet (1840-1926) geschafft, das die Stiftung des deutschen SAP-Mitgründers Hasso Plattner im Mai 2019 bei Sotheby's in New York für 110,7 Millionen Dollar ersteigert hatte.

Auch ein Rekord ist in Sichtweite: Botticellis „Bildnis eines jungen Mannes mit einem Medaillon“ könnte zum teuersten Einzelporträt werden. Ein Rekord, den Gustav Klimts „Adele Bloch-Bauer II“ derzeit mit 87,9 Millionen Dollar (rund 72,5 Millionen Euro) hält.

Weit vorne an der Spitze der Kunst-Aktionsrekorde liegt aber das Jesus-Bild „Salvator Mundi“, das Leonardo Da Vinci zugeschrieben wird und für 450 Millionen Dollar (rund 372 Mio. Euro) verkauft wurde.

Gehörte einem britischen Adeligen

„Bildnis eines jungen Mannes mit einem Medaillon“ ist eines von nur rund einem Dutzend noch existierenden von Botticelli angefertigten Porträts und nach Angaben des Auktionshauses „eines der bedeutendsten Renaissance-Gemälde im Privatbesitz". Wen das wohl in den 1470er oder 1480er Jahren angefertigte Porträt zeigt, ist unklar.

Das Bild wurde wohl im 18. Jahrhundert von einem britischen Adligen in Italien erworben und ging dann in den 1930er-Jahren an einen Privatsammler über, dessen Erben es 1982 versteigern ließen. Damals erwarb es der jetzige Besitzer, dessen Identität das Auktionshaus nicht verriet, für umgerechnet etwa 880.000 Euro. In den vergangenen 50 Jahren war es immer wieder an Museen in London, New York und Washington ausgeliehen.

Am Donnerstag kann ab 16 Uhr MEZ mitgeboten werden.

Renaissance-Meister Der sensible Maler, Zeichner und Kupferstecher Sandro Botticelli (1445 bis 1510) arbeitete vor allem für das Herrscherhaus der toskanischen Arno-Metropole - dafür steht beispielhaft und herausragend sein „Bildnis des Giuliano de' Medici", das in der National Gallery of Art in Washington hängt. Geeicht auf religiöse Bilder, mythologisch-allegorische Darstellungen („Minerva und Kentaur") und Porträts, setzte Botticelli seine traumwandlerisch sichere Maltechnik aber auch für den Vatikan ein. So schuf er in zwei Jahren drei wichtige Fresken in der Sixtinischen Kapelle, darunter „Die Versuchung Christi" und „Begebenheiten aus dem Leben des Mose". Für diese Wandgemälde unterbrach Botticelli seine ebenso ergiebige wie erfolgreiche Konzentration auf farbenprächtige Madonnen-Bilder. Später werden seine Bilder strenger und nüchterner. Als der Meister 1510 stirbt, ist bereits eine neue Zeit angebrochen, Botticelli verarmt und vergessen. Doch sein Genie hat diese Zeitläufe überdauert. Und dafür steht herausragend vor allem auch seine formvollendete und stilistisch feine „Geburt der Venus", der Publikumsliebling unter Botticellis Bildern, eine sehr lyrische Deutung des klassischen Mythos.

