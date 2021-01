Laut Medienberichten sind Einreiseverbote aus Ländern mit hoher Verbreitung der Coronavirus-Mutationen geplant. In Deutschland selbst ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 100 gesunken.

Aus Angst vor der Ausbreitung neuer Corona-Mutanten beschließen immer mehr Länder Einreiseverbote aus Ländern mit hoher Verbreitung der Mutation. Wie das Magazin "Spiegel" und die "Bild"-Zeitung berichteten, plant die deutsche Regierung ein Einreiseverbot aus Ländern mit hoher Verbreitung von Corona-Mutanten. Eine Vorlage für eine entsprechende Verordnung befinde sich derzeit in der Abstimmung zwischen den Ressorts.

Ein Sprecher des deutschen Innenministeriums bestätigte der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag, dass ein entsprechender Beschluss derzeit abgestimmt wird. Laut "Bild" könnte die drastische Einschränkung des Flugverkehrs nach Deutschland bereits kommende Woche umgesetzt werden. Einreisesperren soll es demnach für Flüge aus Risikoländern geben, in denen es bereits Virus-Mutanten gibt. Dazu gehören Großbritannien, Südafrika, Brasilien und Portugal. Ebenfalls treffen könnte es dem Bericht zufolge die Niederlande und Dänemark.

Bereits jetzt dürfen Reisende aus Hochrisikogebieten nicht ohne negativen Corona-Test nach Deutschland befördert werden. Bei Reisen mit dem Flugzeug ist die Fluggesellschaft verpflichtet, das Testergebnis vor Abflug zu kontrollieren.

Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 100

Erstmals seit Ende Oktober liegt in Deutschland die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) unter der Schwelle von 100. So wurden binnen einer Woche 98 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an die Gesundheitsämter übermittelt, wie die Bundesbehörde Donnerstagfrüh meldete.

Damit hat sich die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen seit dem Höchststand kurz vor Weihnachten - die Sieben-Tage-Inzidenz lag am 22. Dezember bei 197,6 - in etwa halbiert. Das politische Ziel ist eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50.

Als "Hochrisikogebiete" gelten in Deutschland Länder, bei denen der sogenannte Inzidenzwert bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt. Auch Länder mit einer besonderen Ausbreitung der als hochansteckend geltenden Virus-Mutanten sind aufgeführt.

Norwegen schottet sich ab

In anderen Ländern gelten bereits strikte Einreisebeschränkungen. Portugal stellte am Mittwoch sämtliche Flugverbindungen mit Brasilien ein, wo vor kurzem eine neue Corona-Mutante entdeckt worden war. Norwegen kündigte an, ab Donnerstagmitternacht seine Grenzen für fast alle Ausländer dichtzumachen. Finnland untersagte alle nicht notwendigen Reisen mit dem Flugzeug.

Israel kündigte indes an, auch seine Landgrenzen zu Jordanien und Ägypten für Reisende zu schließen. Bereits seit Dienstag ist der internationale Flugverkehr in Israel weitgehend eingestellt. Auch die britische Regierung kündigte Verschärfungen an. Künftig müssten sich britische Reiserückkehrer, die aus Hochrisikogebieten eintreffen, für zehn Tage in eine Hotel-Quarantäne begeben.

Die neuen Varianten des Coronavirus breiteten sich zuletzt in immer mehr Ländern aus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde die zunächst in Großbritannien registrierte Mutante inzwischen in 70 Ländern nachgewiesen. Die zunächst in Südafrika nachgewiesene Mutante wurde demnach inzwischen in 31 Ländern festgestellt. Für die zuerst in Brasilien aufgetauchte Mutante gab die WHO nun an, dass acht Länder betroffen seien.

(APA/dpa/AFP)