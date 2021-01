Kim Jones Premiere für Fendi

Neben Demi Moore schritten Modelgrößen wie Kate Moss, Naomi Campbell und Christy Turlington auf dem Laufsteg. Dabei ging es ganz familiär zu.

Obwohl die Haute Couture Modeschauen bereits zum zweiten Mal digital stattfanden und auch ohne physische Zuschauer, fehlte es der Premiere von Kim Jones erster Couture-Kollektion für Fendi nicht am nötigen Promifaktor. Denn Jones ließ eine ganze Reihe berühmter Persönlichkeiten über den Laufsteg schreiten. Allen voran Demi Moore, die die Show eröffnete, aber auch Kate Moss, Christy Turlington, Noami Campbell, Bella Hadid und Cara Delevigne. Und auch die beiden Töchter von Silvia Venturini Fendi, Delfina Delettrez Fendi, die als Schmuckdesignerin für das Label arbeitet und ihre jüngere Schwester Leonetta waren mit von der Partie.

"Fendi steht für künstlerisch höchste Qualität und es dreht sich alles um Familie", wird Jones in den Show-Notes zitiert. "Hier bin ich von starken Frauen umgeben, die ich liebe und respektiere und ich möchte diese Energie in das einbringen, was ich tue", heißt es darin weiter. Familiäre Bande zogen sich auch durch das Model-Casting. So lief Christy Turlington mit ihrem Neffen James über den Laufsteg, Adwoa Aboah mit ihrer Schwester Kesewa und Kate Moss mit ihrer Tochter Lila Grace.

Kate Moss und Tochter Lila Grace. (c) APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN (STEPHANE DE SAKUTIN)

Virgina Woolfs Roman "Orlando" war eine der Schlüsselinspirationen für Jones. Sie schrieb damals: “Kleidung hat viel wichtigere Aufgaben, als uns nur warm zu halten; sie verändert unseren Blick auf die Welt und den Blick der Welt auf uns." Im Buch geht es um einen Adeligen, der zwischen den Geschlechtern wechselt und nicht altert. Jones zeigte seine Kollektion deshalb auch auf männlichen Models. Eine eher ungewöhnliche Entscheidung in der Haute Couture.

Kim Jones wurde im September 2020 als Karl Lagerfelds Nachfolger für Fendi angekündigt. Lagerfeld arbeitet über 50 Jahre mit Silvia Venturini Fendi für das Modehaus.

Auch Männer präsentierten Haute-Couture-Looks. (c) APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN (STEPHANE DE SAKUTIN)

(chrile)