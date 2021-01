Kristen Stewart zeigt sich als Prinzessin Diana in "Spencer"

Die Dreharbeiten unter der Regie von Pablo Larrain sind bereits angelaufen. Im ersten veröffentlichen Setfoto sieht die 30-jährige Schauspielerin Prinzessin Diana zum Verwechseln ähnlich.

Schauspielerin Kristen Stewart (30) zeigt sich von einer royalen Seite: In einem Setfoto vom Film "Spencer" verwandelt sich Stewart täuschend echt in Prinzessin Diana - mit leicht geneigtem Kopf und scheuem Blick unter einem schwarzen Hut mit Schleier. Die US-Produktionsfirma Neon stellte das Bild am Mittwoch (Ortszeit) ins Netz.

Unter der Regie des Chilenen Pablo Larrain seien die Dreharbeiten zu "Spencer" jetzt angelaufen, berichtete "Variety". Als Drehorte werden Deutschland und Großbritannien genannt. Die deutsche Firma Komplizen Film ist an dem Projekt beteiligt.

Die Besetzung der Hauptrolle mit Stewart war 2020 bekannt geworden. Das Drehbuch stammt von Steven Knight ("Verschwörung"). "Spencer", nach Dianas Mädchennamen, dreht sich um ein langes Weihnachtswochenende auf dem königlichen Landsitz Sandringham Anfang der 90er-Jahre, als Diana den Beschluss fasste, sich von Prince Charles zu trennen. Charles und Diana hatten 1981 in einer Märchenhochzeit geheiratet, nach einem langen Rosenkrieg ließen sie sich 1996 scheiden. Ein Jahr später starb Diana bei einem Autounfall in Paris.

Stewart, die als 18-Jährige nach ihrem "Twilight"-Erfolg plötzlich im Rampenlicht stand, spielte zuletzt in vielen Independent-Filmen mit, darunter "Certain Women" und "Jean Seberg – Against all Enemies". Regisseur Larrain holte in "Jackie" Natalie Portman als Jacqueline Kennedy vor die Kamera.

(APA/dpa)