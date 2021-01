Böses Blut im Silicon Valley

Apple will das Sammeln von Daten durch andere einschränken. Das schmeckt Facebook ganz und gar nicht.

Es ist ein Konflikt, der schon seit Monaten schwelt und nun eskaliert: jener über den Umgang Apples mit der Privatsphäre seiner Kunden. Nicht aber, weil Apple besonders unachtsam ist – sondern, weil es das eben nicht ist. Was Facebook, genauer gesagt dessen Gründer, Mark Zuckerberg, auf die Palme bringt. Dieser empörte sich nun in einer Telefonkonferenz mit Analysten: „Ich möchte betonen, dass wir Apple verstärkt als einen unserer größten Konkurrenten sehen.“

Doch worum geht es?

Apple hat bereits vor Längerem angekündigt, dass es seinen Nutzern künftig (im Frühjahr) die Möglichkeit geben will, das Datensammeln auf iPhones über Apps aktiv einschränken zu können. Kunden sollen so verhindern, dass Apps und Werbedienste Informationen über ihr Verhalten über die Grenzen einzelner Anwendungen und Websites hinweg sammeln.

Auf seiner Homepage hat Apple dazu ein elfseitiges Dokument veröffentlicht. Den Kunden wird da ziemlich genau veranschaulicht, welche Daten tagsüber gesammelt und zu Geld gemacht werden – am Beispiel eines Vaters, der Zeit mit seiner Tochter im Park verbringt. Und Apple erwähnte auch, dass dahinter eine über 200 Mrd. Dollar schwere Industrie steht. Eingeleitet wird die Schrift übrigens mit einem Zitat von Apple-Gründer Steve Jobs, der bereits 2010 dazu aufgerufen hat, die Nutzer immer genau darüber zu informieren, was mit ihren Daten geschehe.

Apple legt Mark Zuckerberg damit Steine in den Weg. Denn Facebook lebt von seinem Versprechen an Werbekunden, Zielgruppen genau zu erfassen und adressieren zu können. Was dann aber nicht mehr punktgenau möglich wäre.

Zuckerberg und Facebook hatten schon in den vergangenen Monaten kritisiert, schlechtere personalisierte Werbung schade vor allem kleinen und mittleren Unternehmen. Dabei seien diese gerade in der Coronakrise auf das Online-Netzwerk als Plattform für ihre Geschäfte angewiesen. „Apple mag behaupten, dass sie es tun, um den Leuten zu helfen – aber ihre Schritte folgen klar ihren Wettbewerbsinteressen“, monierte Zuckerberg.

Auch schoss sich Zuckerberg auf Apples Chatdienst iMessage ein, der mit Facebooks Angeboten WhatsApp und Messenger konkurriert. Der Apple-Service sei auf allen iPhones vorinstalliert und würde dort bevorzugt. Zudem speichere Apple standardmäßig iMessage-Back-ups ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf seinen Servern, wenn man den iCloud-Dienst nicht ausschalte. „Apple und Regierungen haben die Möglichkeit, sich Zugang zu Nachrichten der meisten Leute zu verschaffen“, so Zuckerberg. Chat-Inhalte bei WhatsApp seien jedoch dank Komplettverschlüsselung grundsätzlich nur für die Beteiligten im Klartext verfügbar.

Zuletzt hatte Facebook bei seinen WhatsApp-Nutzern mit merklichen Abgängen zu kämpfen, nachdem neue Datenschutzregeln veröffentlicht wurden. Zuckerberg sah sich nun aber genötigt, nochmal festzuhalten, dass „dieses Update den Datenschutz bei Chats mit Freunden und Familie“ nicht verändere.

Milliardengewinne für Facebook und Apple

Tatsächlich sind Nutzerdaten nicht Apples Geschäftsmodell, es verkauft die Informationen über seine Kunden nicht weiter – dafür müssen die Nutzer, etwa bei den iPhones, auch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Facebook verdient sein Geld hingegen mit Werbung. Und macht das auch gar nicht so schlecht:

Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um ein Drittel auf knapp 28,1 Mrd. Dollar. Beim Gewinn gab es einen Sprung von 53 Prozent auf gut 11,2 Mrd. Dollar. Auch die Nutzerzahlen legten zu. Mindestens einmal im Monat kommen 2,8 Mrd. User zu Facebook – 60 Millionen mehr als noch ein Jahr zuvor. Für die Zukunft dämpfte man allerdings die Erwartungen: Sollte sich der Schub durch Corona umkehren, werde dies das Wachstum der Werbeerlöse bremsen.

Bei Apple scheint es dagegen wie am Schnürchen zu laufen. Das Unternehmen ist im vierten Geschäftsquartal laut Marktforscher IDC zum weltgrößten Smartphone-Verkäufer avanciert und stieß damit Samsung vom Thron. Im Weihnachtsquartal fuhr das Unternehmen einen Rekordgewinn von 28,7 Mrd. Dollar ein, mit 111,4 Mrd. Dollar Umsatz (plus 21 Prozent) knackte man zudem erstmals die Hundert-Milliarden-Dollar-Marke. (nst/ag.)

