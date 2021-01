Behörden setzen Nawalnys Umfeld unter Druck

Nach einem Gerichtsentscheid bleibt der Oppositionelle Nawalny in Untersuchungshaft. Derweil verstärkt sich der Druck auf Nawalnys Anhänger. Der Bewegung sollen die Köpfe genommen, Demonstranten entmutigt werden.

Alexej Nawalny war zu der Gerichtsverhandlung aus einer Zelle im Moskauer Untersuchungsgefängnis Matrosenruhe per Video zugeschaltet. In der berüchtigten Haftanstalt muss er bis auf Weiteres bleiben. Ein Moskauer Gericht gab gestern dem Einspruch von Nawalnys Anwälten gegen dessen 30-tägige Haftstrafe nicht statt. Nawalny war nach seiner Ankunft in Moskau am 17. Jänner festgenommen und anderntags von einem Gericht zu 30 Tagen Haft verurteilt worden.