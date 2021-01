Chinas groß angekündigte Impfkampagne startet schleppend

Impfung in China

Bis Jahresende wird Peking seine Bevölkerung nicht durchimpfen können. Doch nur die Vakzine können die Abschottung beenden.

Einige Senioren haben ihre Holzsessel vor ihre Wohnanlagen gestellt, um in der Nachmittagssonne ihre Zigaretten zu genießen. Sie schauen dem Treiben vor dem Liulitun-Gesundheitszentrum in Pekings Chaoyang-Bezirk zu, wo zwei uniformierte Männer mit roten Armbinden vor Absperrbändern stehen. Jeden Morgen reihen sich hier Hunderte Anwohner ein, um eine Dosis des Corona-Vakzins injiziert zu bekommen. Der sechsstöckige Funktionsbau ist dabei nur eines von 220 Impfzentren in Peking.