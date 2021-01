Die Grünen und das Asyl-Dilemma

Drucken



Der Polizeieinsatz während der Protestaktion Donnerstagnacht in Wien-Simmering war für viele Grüne "unverhältnismäßig".

Nach der Abschiebung von gut integrierten Schülerinnen hat sich das Koalitionsklima eingetrübt. Die Grünen schießen sich auf den Innenminister ein und fordern Gesetzesänderungen.

Dass es nicht leicht werden würde, sich in Asyl- oder Menschenrechtsfragen gegen die ÖVP durchzusetzen, haben die Grünen von Anfang an gewusst. Das türkise Veto gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus den griechischen Lagern Moria und Kara Tepe hat die Parteibasis, auch unter dem Eindruck der Pandemie, noch grummelnd zur Kenntnis genommen. Aber in der Nacht auf Donnerstag, als drei gut integrierte Schülerinnen und ihre Familien nach Georgien bzw. Armenien abgeschoben wurden, war dann eine Schmerzgrenze erreicht – die nun auch Vizekanzler und Parteichef Werner Kogler in Form von Druck zu spüren bekommt.