Die Kunst von Franz West kommt nun doch in seine Stiftung

Der OGH hat im Erbstreit gegen die Kinder des Künstlers entschieden.

Es war der wohl spektakulärste Erbstreit in der heimischen Kunstszene der vergangenen Jahre, jetzt wurde er vom OGH entschieden: Die Werke von Franz West, dem 2012 verstorbenen teuersten Künstler Österreichs, kommen auf Umwegen doch in die dafür gegründete Privatstiftung, wie „Die Presse“ am Donnerstag vorab erfahren hat. Aus Sicht der Höchstrichter entspricht dies dem letzten Willen Wests: Er habe sein künstlerisches Vermächtnis zusammenhalten und dem Zugriff seiner Frau und seiner beiden Kinder entziehen wollen.