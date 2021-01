USA und Iran pokern um Neubeginn

Signal an Teheran. Die USA schicken ein B-52-Bomber (hier mit saudischem Begleitschutz) zur Patrouille in die Golfregion.

Die neue US-Regierung stellt erste Bedingungen für eine Rückkehr zum Atomdeal. Teheran reagiert verärgert.

Joe Biden ist keine zwei Wochen im Amt – und das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den USA und dem Iran um das Atomabkommen hat bereits begonnen. Direkt an seinem ersten offiziellen Arbeitstag stellte der neue US-Außenminister, Antony Blinken, klar, Teheran müsse zuerst zur vollen Vertragstreue zurückkehren, dann würden die USA die Sanktionen lockern. Zudem strebe er einen „längeren und wirkungsvolleren Vertrag“ an, der auch „zutiefst problematische Punkte“ einschließe, verkündete er am Mittwoch. Aus US-Sicht gemeint sind damit das iranische Raketenprogramm, das Treiben irantreuer Milizen im Irak, Libanon, Jemen und Syrien sowie die düstere Menschenrechtslage.