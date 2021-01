So herrlich verrückt sind unsere Sprachen

Drucken



Diese beiden Frauen reden Japanisch miteinander. Aber ihr Vokabular hängt von ihrer Beziehung ab.

Was bringen 200 Wörter, die sich auf Kamele beziehen? 100 Formen, „ich“ zu sagen? 15 Deklinationen? Und verdient auch das Deutsche ein Kapitel in „Die seltsamsten Sprachen der Welt“, dem neuen Buch von Harald Haarmann?

Tiere könnten sich ja so leicht global verständigen! Überall auf der Welt miauen Katzen, grunzen Schweine, blöken Schafe, krächzen Krähen. Wir Menschen hingegen schlagen uns mit 7000 Sprachen herum. Ächz! Aber wenn wir uns schon auf sonst nichts einigen können: Wären nicht lautmalerische Ausdrücke von „miauen“ bis „ächz“ gute Kandidaten? Denn unsere Homo-sapiens-Ohren hören ja alle gleich, und ein Hund macht nun einmal „Wauwau“. Oder nicht? Nebenan in Frankreich macht er „toutou“, und schon den französischen Säuglingen erscheint das völlig plausibel, wie wir ihrem fröhlichen Gebrabbel entnehmen können. So schnell passt sich also die Artikulation an die Strukturen einer Sprache an, der wir von Kind an lauschen – auch wenn sie für ausgewachsene Fremde ein Rätsel bleiben.