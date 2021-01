Botticellis geheimnisvoller Werber

Donnerstagabend bei Sotheby's in New York um 92 Millionen Dollar versteigert: Botticellis "Junger Mann mit Medaillon".

Ein Rekordpreis für den Renaissancemaler Sandro Botticelli wurde am Donnerstagabend in New York erzielt. „Der junge Mann mit Medaillon“ aber gibt Rätsel auf.

Caterina Sforza wollte ihren Augen nicht trauen. Gerade war sie mit wehenden dunkelblonden Locken, nur notdürftig geflochten und mit breiten Bändern nach hinten gebunden, der Fechtstunde enteilt. Die außereheliche Tochter der Mailänder Herzogsfamilie galt als vorzügliche Fechterin, sie soll die Burg Forlì, in der sie neben Imola herrschte, sogar selbst gegen Verschwörer verteidigt haben.



Jetzt aber hatten ihre Hände anderes zu tun. Sie hielt endlich das Porträt in Händen, das sie lang schon ersehnte: Ein wenig müde, denkt sie, blickt er mich an. Die Wangen aber sind rosig, die Lippen sanft geschwungen, die Haare reichen in schweren Wellen bis zur Schulter. Aber was trägt er da nur in Händen? In einem kleinen, konvexen Spiegel, eingelassen in ein Medaillon, entdeckte sie stauend sich selbst! Das perfekte Doppelporträt einer verborgenen Liebe, gemalt vom berühmtesten Maler von Florenz, Sandro Botticelli.