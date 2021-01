Dem Impfstoff auf der Spur: Aus der Gefrierkiste unter die Haut

Der Impfstoff ist das bestimmende Thema dieser Tage, seine Lagerung eine große Herausforderung. Vor allem beim Impfstoff von Biontech und Pfizer, der bei minus 75 Grad gekühlt werden muss. An insgesamt 17 Standorten in Österreich werden große Mengen des begehrten Gutes gelagert. Dort werden sie entsprechend vorbereitet und an Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime geliefert, wo sie letztlich verimpft werden. Thomas Brosch, Chef des Pharmagroßhändlers Kwizda, gibt einen Einblick in die Logistik und Abläufe der Impfstoffzusteller. Worauf man bei der Vorbereitung des Impfstoffes achten muss, bevor er verabreicht wird, erklärt Margot Löbl, ärztliche Direktorin der Klinik Floridsdorf.