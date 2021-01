Nach Umwandlung des Todesurteils in bereits verbüßte Freiheitsstrafe - US-Regierung empört.

Pakistans oberster Gerichtshof hat angeordnet, dass der Entführer des ermordeten US-Journalisten Daniel Pearl freigelassen wird. Das bestätigte der Anwalt von Ahmed Omar Saeed Sheikh. 2002 war Sheikh wegen der Entführung und Ermordung Pearls schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt worden. Drei weitere Männer wurden damals als Helfer zu lebenslanger Haft verurteilt. Die US-Regierung reagierte empört.

Die USA forderten die Regierung in Islamabad auf, zu prüfen, ob die USA dem Mörder von Pearl den Prozess machen könnten. Die Gerichtsentscheidung sei ein Affront gegen Terror-Opfer überall auf der Welt, sagte Regierungssprecherin Jen Psaki.

Die Ermordung Pearls hatte weltweit Empörung ausgelöst. Der damals 38 Jahre alte "Wall Street Journal"-Reporter war in Pakistan, um über das benachbarte Afghanistan nach dem Sturz des Taliban-Regimes zu berichten. Er wurde 2002 in der südpakistanischen Stadt Karachi entführt und barbarisch getötet. Die Täter veröffentlichten ein Video von Pearls Enthauptung.

„Mangel an Beweisen“

Bei der Familie von Pearl habe die Entscheidung einen Schock ausgelöst, sagte deren Anwalt Faisal Siddiqi der Nachrichtenagentur Reuters. Der Chefredakteur vom "Wall Street Journal", Matt Murray, sprach von einer ungerechten und wütend machenden Entscheidung.

Die Instanz unter dem Obersten Gericht, der Heigh Court, hatte im April vergangenes Jahr die Todesstrafe gegen den aus Großbritannien stammenden Sheikh in eine lebenslängliche Freiheitsstrafe aus Mangel an Beweisen umgewandelt. Stattdessen verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren wegen Entführung, die der Mann bereits verbüßt hat - Sheikh ist seit 2002 in Haft. Die drei verurteilten Mittäter wurden ebenfalls frei gesprochen.

Die pakistanische Regierung und die Eltern von Pearl fochten das Urteil vor dem Obersten Gericht an, das nun die Freilassung des Inhaftieren anordnete. Die pakistanische Regierung wollten den Fall zunächst nicht kommentieren.

(APA)