Explosion von Wohnhaus in Langenzersdorf: Fünf Verletzte

Das Mehrparteienhaus stand nach der Explosion im Vollbrand. Vier Personen dürften leicht, eine weitere schwer verletzt worden sein. Die Suche nach weiteren Opfern ist im Gang.

In einem Mehrparteienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich Freitagfrüh eine Explosion ereignet. Die Zahl der Verletzten ist mittlerweile auf fünf Personen gestiegen, hieß es bei einer Einsatzbesprechung am Freitagvormittag vor Ort. Nach Angaben von Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando stand das Gebäude in Vollbrand. Etwa 150 Helfer bekämpften die Flammen.

Die Explosion hatte sich kurz vor 8.00 Uhr ereignet, sagte Stefan Spielbichler von Notruf Niederösterreich. Das obere Stockwerk des Objektes wurde teilweise weggerissen, Gemäuer und Dachteile landeten vor allem auf der Straße vor dem Gebäude.

Die Feuerwehr begann kurz nach Eintreffen mit der Evakuierung des Gebäudes. Die meisten konnten aus eigener Kraft das Haus verlassen, eine Person wurde mit der Drehleiter in Sicherheit gebracht.

150 Feuerwehrleute sind im Einsatz. (c) REUTERS (ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH)

Die Verletzten, vier Leichtverletzte und ein Schwerverletzer, wurden laut einem Sprecher des Roten Kreuzes unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Als aufnehmende Kliniken galten Korneuburg, Stockerau sowie das SMZ-Ost in Wien. Zehn weitere Personen wurden im Langenzersdorfer Gemeindesaal vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

Dem Feuerwehrsprecher Josef Resperger zufolge wurden die Wohnungen im dritten und vierten Stock des Objektes "völlig verwüstet". Der Brand wurde von der Feuerwehr mit mehreren Drehleitern erfolgreich bekämpft, sagte der Sprecher um 11 Uhr vormittags bei der Einsatzbesprechung. Beendet war der Einsatz für die Feuerwehr freilich noch nicht. "Immer wieder flackern Glutnester auf", schilderte Resperger vor Journalisten.

In das Haus konnten die Feuerwehrleute zu Beginn nicht, wegen der drohenden Einsturzgefahr. (c) REUTERS (ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH)

Suche nach Verschütteten

Insgesamt wohnen in dem Haus über 60 Personen. Ganz sicher sei man aber nicht, ob sich unter dem Schutthaufen nicht noch Personen befänden, da bisher nur ein Außeneinsatz möglich war. Gemeinsam mit einem Privatunternehmen würden die Feuerwehrleute in Kürze beginnen, den Schuttkegel abzuarbeiten. Zudem begann die Polizei, alle in dem Haus gemeldeten Personen auszuforschen.

Die Feuerwehr war mit 150, die Polizei mit 100 und das Rote Kreuz mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich wurden zwei Hubschrauber des ÖAMTC, "Christophorus 3" und "Christophorus 9" angefordert, sowie Notärzte, und Rettungshunde. An Ort und Stelle war außerdem ein Polizeihubschrauber.

Das Gelände rund um das Objekt wurde großräumig abgesperrt. Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich, berichtete von aufsteigenden Rauchschwaden. Mehrere Personen würden sich außerhalb des abgesperrten Bereichs befinden. "Die Menschen sind alle sehr ruhig", betonte die Sprecherin.

