Das neue Möbeljahr: Zurückversetzt

Kommentieren Hauptbild • Il Pavone - ein Sessel mit skulpturalem Auftritt • (c) Andrea Ansalone

Auch die Designbranche wünscht sich scheinbar in andere Zeiten: Zumindest sehnen sich die neuen Möbel und Entwürfe zurück in ihre heile Welt.

Weniges ist so anstrengend, ermüdend und unangenehm, dass man es sich nicht doch ein wenig schönreden könnte. Zumindest retrospektiv. Mit dem x-ten Lockdown gelingt das allerdings nicht mehr gar so gut. Das Gehirn wird müde, hat sich schon satt gesehen an dem, was es den ganzen Tag vor Augen hat. Und das ist vor allem viel, viel Wohnung und Zuhause. In Innenräumen haben die Menschen auch schon vor dem Lockdown fast 90 Prozent ihrer Zeit verbracht. Nur ist es ihnen nicht so sehr aufgefallen. Genauso wenig, dass auch Möbel, Wände, Räume, Gegenstände vehement auf einen selbst einwirken. Vor allem auf Dauer. Und was vor allem Einfluss nimmt: die Gewohnheit. Sie rettet auch über ästhetische Unzulänglichkeiten. Bei manchen hängen ja auch lang nach dem Umzug noch die Baustellen-Lampenfassungen aus der Decke. Doch vom Home-Office aus, aber auch in den Manufakturen und Produktionsstätten kümmerten sich Unternehmen und Designer in der Zwischenzeit darum, dass es nicht nur durch psychische Selbstschutzmechanismen schöner wird drinnen. Und darum, dass man wieder was zum Ausstellen hat. Zumindest im digitalen Showroom, wenn schon auf den üblichen Podien und Bühnen, den Messen etwa, so schnell nicht das Licht angeht.