Rom hat sich diesmal gegen radikale Shutdowns entschieden: Das Land verhängt lokale Beschränkungen nach einem ausgeklügelten System – und schränkt die Mobilität ein.

Am Sonntag öffnen in halb Italien die Bars und Restaurants wieder. In Bologna und Venedig können die Italiener dann wieder auf der Pizza einen Cappuccino trinken und sich in der Mittagspause auf eine Pasta treffen. Und das, obwohl das Coronavirus keineswegs besiegt ist.