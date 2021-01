Landesrätin Maria Hutter tritt zurück. An ihrer Stelle soll ÖVP-Klubchefin Daniela Gutschi treten. Landesparteisekretär Wolfgang Mayer übernimmt die Klubführung im Landtag.

In der Salzburger Landesregierung aus ÖVP, Grünen und Neos dreht sich das Personenkarussel: Maria Hutter, seit Juni 2018 ÖVP-Landesrätin für Bildung und Naturschutz, tritt aus privaten Gründen zurück. Die 39-jährige Biobäuerin begründet die Entscheidung einer Aussendung der Volkspartei zufolge mit der Dreifachbelastung von Politik, Familie und den landwirtschaftsbetrieblichen Herausforderungen in Zeiten der Pandemie. ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer muss damit mitten in der Regierungsperiode einen Personalwechsel vollziehen. Zum Ausscheiden Hutters dürfte es, wie die „Salzburger Nachrichten“ berichten, schon länger Gerüchte gegeben haben.

Der 39-jährigen Hutter soll die bisherige ÖVP-Klubobfrau Daniela Gutschi (53) nachfolgen. Klubobmann dürfte der ÖVP-Landesgeschäftsführer und Chefstratege der Partei, Wolfgang Mayer (42), werden.

Die in Tirol geborene Gutschi war ÖVP-Geschäftsführerin in der Stadt Salzburg und ist Geschäftsführerin des ÖVP-nahen Salzburger Hilfswerks. Zuvor war sie auch ÖAAB-Obfrau. Seit 2013 gehört sie dem Landtag an, seit 2015 ist sie Klubobfrau. Wolfgang Mayer gehört zum engeren Führungszirkel der Salzburger ÖVP. Als Landesparteisekretär gilt er als deren strategischer Kopf. Mayer sitzt ebenfalls seit 2013 im Landtag, der Partei wird er in er neu geschaffenen Funktion eines „Generalsekretärs“ erhalten bleiben. Die operative Arbeit der Landespartei leitet künftig ihr bisheriger politischer Direktor Nikolaus Stampfer.

(Red.)