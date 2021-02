Wellness-Trends 2021: Schlaf, Apps, keine Berührungen

„Selfcare“ ist in Zeiten der Pandemie so wichtig wie nie. Daraus haben sich für die Beauty- und Wellnessindustrie neue Trends ergeben.

Wie kann man sich das Leben in den eigenen vier Wänden schön machen, wie kann man sein Wohlbefinden, die körperliche, aber auch die geistige Gesundheit steigern oder zumindest auf einem stabilen Niveau halten? Diese Fragen haben viele Menschen beschäftigt, einmal mehr in Zeiten der globalen Coronavirus-Pandemie.

"Selfcare", also Selbstfürsorge, liegt seit Jahren im Trend. Doch so wichtig wie 2020 und 2021 war sie noch nie. Diverse Bewältigungsstrategien von Sauerteig ansetzten und Stricken bis hin zu DIY-Beautybehandlungen und Sport in den eigenen vier Wänden haben für viele Menschen die Zeit des Social Distancing leichter gemacht.

In der Ruhe liegt die Kraft

Rituale schaffen, um den anstrengenden Alltag und die vielen negativen Nachrichten zu verarbeiten, wird auch weiterhin große Bedeutung haben. Aber Experten gehen davon aus, dass das bewusste Abschalten noch wichtiger wird. Dazu gehört etwa, das Handy aus der Hand zu legen und „Digital Detox“ immer wieder in den Alltag zu integrieren. Aber auch, dass man ohne immer produktiv zu sein einfach einmal auf der Couch liegt.

Dabei wird auch dem Schlaf immer mehr Bedeutung zugemessen. „Sleep Care“ wird ein Trend für das Jahr 2021, sind sich Experten sicher. Denn Schlaf ist nicht nur für die mentale Gesundheit, sondern auch für das Immunsystem wichtig. Schlaf-Tracker könnten dabei immer beliebter werden, aber auch Apps, die beim Einschlafen helfen.

Psychische Gesundheit 2.0

Meetings, Sport, Freunde treffen. Seit 2020 findet sehr viel im digitalen Raum statt. So auch Angebote, die die psychische Gesundheit fördern, wie etwa Meditationen. Mit Apps wie etwa Headspace oder Breathe lässt sich das in den Alltag integrieren, auch über die Coronavirus-Pandemie hinaus. Gleichzeitig entsteht durch digitale Communitys ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das psychische Leiden wie etwa Angstzustände von ihrem Stigma befreit.

Workouts zu Hause

Fitnessstudios waren 2020 über lange Zeiträume geschlossen und auch 2021 startet in dieser Hinsicht wenig vielversprechend. Dabei ist sportliche Aktivität zum Ausgleich vor allem in herausfordernden Zeiten besonders wichtig um Stress zu reduzieren. Das Angebot an Streaming-Workouts wurde im Vorjahr noch größer, hier spielt auch die Social-Media-Plattform TikTok eine immer größere Rolle. Beliebt sind vor allem kurze Sporteinheiten für zwischendurch. Eine hohe Nachfrage gab es aber auch nach Workout-Geräten für zu Hause.

CBD

Cannabidiol ist aus der Wellness- und Beautyindustrie nicht mehr wegzudenken. Durch die Pandemie hat der Markt rund um CBD-Produkte Rekordumsätze verzeichnet. Immer mehr und immer spezifischer Produkte sind am Markt, etwa Pflege gegen Akne oder auch alkoholfreie Getränke mit CBD-Zusatz.

Berührungslose Beauty-Behandlungen

Körpernahe Dienstleistungen wie Massagen und Frisörbesuche sind in der Coronavirus-Pandemie rar geworden. Berührungslose Behandlungen wie Kryotherapie, Kompressionstherapie, Salzhöhlen, Infrarotsaunen oder auch Floating bieten die Möglichkeit sich kontaktlos zu entspannen. Viele dieser Behandlungen sind noch wenig bekannt, das wird sich laut Experten aber ändern.

Klassische körpernahe Dienstleister könnten gezwungen sein, in einen Umbau zu investieren. So wie etwa Promifrisör Ted Gibson, der einen „sicheren Salon“ gebaut hat. Im Salon "Starring" kommt der Kunde nur mit einer Person, und zwar dem Frisör, in Kontakt. Es gibt keine Rezeption, keinen Wartebereich und keine Produkte, die man kaufen kann. Frisiert werden die Kunden in halb-privaten "Cloud Pods", die auch die Farbe wechseln können, damit man sich auch wohlfühlt.

Sexuelles Vergnügen und Frauengesundheit

Der Sex-Wellness-Markt hat sich im Jahr 2020 weiterentwickelt. Sexuelles Vergnügen wird als Form der Selbstfürsorge wahrgenommen, auch der Umsatz an Sexspielzeugen stieg an. Von zahlreichen gesundheitlichen Vorteile (von der Reduzierung von Angstzuständen bis hin zur Verbesserung des Schlafs) wird dabei gesprochen. Die Tabus rund um das Thema werden schrittweise gebrochen, auch durch Prominente wie Dakota Johnson oder Cara Delevingne, die Miteigentümer von Sex-Wellness- und Tech-Unternehmen wurden.

Ebenfalls mehr Aufmerksamkeit erhielten Themen wie vaginale Pflege, Nahrungsergänzungsmittel, Hygiene- und Verhütungsprodukte. Auch App-unterstütze Beckenbodentrainer (z.B. von Elvie) gehören dazu.

