Die Kinder und das liebe Geld

Über Geld spricht man nicht? Ein Fehler, denn nur so lernen Kinder, sorgsam damit umzugehen.

Wie bringt man Jugendlichen bei, mit Geld umzugehen? Eine Studie zeigt, dass es sich lohnt, Kinder beim Familienbudget mit einzubeziehen. Und: Regelmäßiges, fixes Taschengeld bringt jedenfalls einen Lerneffekt.

Am Anfang der Forschung stand eine Debatte mit einem Kollegen an der WU Wien. „Wir haben darüber diskutiert, ob man Kindern Taschengeld geben soll und wenn ja, in welcher Form“, erzählt Stefan Grohs-Müller. Die Idee, Geld nicht nur als Tauschmittel zu sehen, sondern auch über den fachlichen Tellerrand hinauszublicken und seine psychologische Wirkung zu betrachten, fesselte den Wirtschaftspädagogen sofort. Die Erkenntnisse, zu denen er in seiner vom Österreichischen Jubiläumsfonds finanzierten Forschung kam, flossen in seine Dissertation ein. Darauf basiert auch das kürzlich veröffentlichte Buch „Jugendliche und ihr Umgang mit Geld“ (Facultas-Verlag, 217 Seiten, 44,80 Euro).