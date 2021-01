Impfstoff von Johnson & Johnson mit Wirksamkeit von 66 Prozent

Der Impfstoff bietet den Vorteil, dass von ihm nur eine Dosis verabreicht werden muss und nicht wie üblich zwei.

Der Covid-19-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson (J&J) hat einer weltweiten Studie zufolge eine Wirksamkeit von 66 Prozent. In einer Studie in den USA habe das Vakzin aber eine höhere Wirksamkeit von 72 Prozent gezeigt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Studie umfasste rund 44.000 Teilnehmer auf drei Kontinenten.

Der Impfstoff soll den Vorteil bieten, dass von ihm nur eine Dosis verabreicht werden muss und nicht wie üblich zwei. J&J kündigte an, Anfang Februar eine Notfallzulassung in den USA beantragen zu wollen.

