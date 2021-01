Die Fronten zwischen Hedgefonds und Kleinanlegern werden härter, Tesla-Chef Elon Musk bewegt die Märkte mit Tweets.

Wilde Kurssprünge an den Börsen. Kleinanleger, die Hedgefonds ausnehmen, an ihrer Seite der umtriebige Tesla-Chef Elon Musk. Broker, die den Handel einschränken. Was ist da an der Börse los? Sind alle verrückt geworden? In der Folge einige Antworten.