Regierung verspricht Unternehmen mehr Geld

(c) imago images/Chris Emil Jan�en (Chris Emil Janssen via www.imago-images.de)

Österreich will schnell Regeln schaffen, damit Unternehmen die höheren Hilfen der EU ausnützen können. Die SPÖ freut sich, dass die Regierung ihre Idee einer stillen Beteiligungen aufgegriffen habe.

Wien. 1,8 Millionen Euro statt 800.000 Euro für den Fixkostenersatz, zehn Millionen Euro statt drei Millionen Euro für den Verlustersatz: Mit dieser massiven Erhöhung der Grenzen für Coronahilfen hat die EU Hoffnungen bei vielen heimischen Unternehmen geweckt. Etliche Firmen, die beispielsweise mehrere Hotels in einer GesmbH betreiben, sind nämlich schnell an die bisherigen Höchstgrenzen gestoßen.



Im Finanzministerium erklärt man, dass die Erhöhung der Obergrenzen vielen Unternehmen mehr Geld bringen werde. Laut Zahlen des Ressorts sind 670 Unternehmen, die etwa 300.000 Mitarbeiter beschäftigen würden, an die 800.000-Euro-Grenze gestoßen. Sie können nun auf eine höhere staatliche Zuwendung hoffen.