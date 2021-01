Ausfuhr von Covid-Impfstoffen wird bis Ende März reguliert

Als Reaktion auf gekürzte Lieferungen des AstraZeneca-Vakzins will Brüssel Exporte nur dann erlauben, wenn Firmen nachweisen können, dass sie Verträge mit der EU einhalten.

Brüssel. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – dieses Motto gilt ab sofort für die Produktion der Impfstoffe gegen Covid-19 in der Europäischen Union. Als Reaktion auf die Kürzung der Lieferungen an die EU durch den Pharmakonzern AstraZeneca, die die Kommission als Bruch des Ende August vereinbarten Vorvertrags betrachtet, wird die Brüsseler Behörde künftig die Ausfuhr der Vakzine überwachen.



Innerhalb der nächsten Tage soll eine Regelung in Kraft treten, die jene Unternehmen, mit denen die EU Lieferverträge vereinbart hat, dazu verpflichtet, bei etwaigen Ausfuhren um Genehmigung anzusuchen. Die Maßnahme soll zunächst bis Ende März gelten, zuständig für die Autorisierung sind jene Mitgliedstaaten, in denen sich die jeweiligen Produktionsstätten befinden, sowie die Kommission selbst, die diesbezüglich eine bindende Stellungnahme abzugeben hat.