Dafür bietet Pecik seinen Rücktritt als Mitglied des Vorstands der Immofinanz an.

Es lag schon in der Luft und die Gerüchteküche brodelte. Nun hat er es tatsächlich getan. Der prominente Investor Ronny Pecik verkauft seine Anteile an der Immofinanz. Seine RPR Privatstiftung hat am Freitag einen Geschäftsanteilskaufvertrag über den Verkauf ihres Geschäftsanteils an der RPPK Immo GmbH mit Revenite Austria abgeschlossen.